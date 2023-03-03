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17 минут назад

Кустурицу позвали лечиться в Россию после перелома

Газета.Ru

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова позвала режиссера Эмира Кустурицу лечиться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Кустурицу позвали лечиться в Россию после перелома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О приглашении рассказала вице-президент международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Мария Зверева.

«У него сложная операция, очень неудачный перелом, губернатор предложила оказать ему медицинскую помощь - возможно, он прилетит просто лечиться», — сказала Зверева, отметив, что на родине в Сербии кинематографист находится «не в очень хороших условиях».

О переломе правой ноги Кустурица рассказал 1 марта. Из-за травмы режиссер пропустит фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, президентом которого является с 2022 года.

Общество,Мария Зверева,Наталья Комарова,Эмир Кустурица,
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