РЖД предоставят летом скидку на поездки для детей от 10 до 17 лет

Холдинг "Российские железные дороги" предоставят детям от 10 до 17 лет скидку в размере 50% на путешествия по России на поездах дальнего следования с 1 июня по 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
"Летом этого года по доброй традиции мы предоставим возможность всем детям от 10 до 17 лет путешествовать по России на поездах со скидкой в размере 50%", - говорится в сообщении.
В холдинге подчеркнули, что скидка действует в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых "Ласточках", а также в двухэтажных купейных вагонах.