В РПЦ пригрозили адом жертвам изнасилования

Жертвы изнасилования могут попасть в ад, если не простят преступника. Этим пригрозил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим в беседе с иереем Максимом Стыровым. Ролик с беседой священников опубликован в YouTube.

По словам Питирима, насильник даже после преступления может попасть в рай, если раскается в совершенном и больше не будет совершать злодеяний. Однако жертвам изнасилования могут грозить муки ада, если те откажутся относиться к обидчику по-христиански.

«Господь нам, священникам, заповедовал побеспокоиться о людях, которые не прощают. Они могут оказаться мало того что пострадали, а могут оказаться в бездне непрощения», — заявил священнослужитель РПЦ<РПЦ.

Он напомнил библейский сюжет о покаявшемся на кресте разбойнике Дисмасе, чья душа попала в рай, и предположил, что жертвы Дисмаса могут не последовать за своим обидчиком.

«В чем и разница — раскаявшийся больше не совершает [грехов] и идет путем совершенства, исправления, добродетели. А нераскаявшийся, к сожалению, даже прежде этого события [испытавший] напрасного страдания, к сожалению, может идти во ад», — рассказал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Также Питирим предположил, что не все жертвы изнасилования могут по-настоящему страдать — он счел, что некоторые относятся к насилию легко из-за своего «легкого поведения».

При этом, по словам Анастасии Маскаевой, кризисного психолога «ИНГО. Кризисный центр для женщин», лучшим вкладом в восстановление женщины после изнасилования является поддержка, а не выяснение обстоятельств изнасилование и попытка переложить на нее ответственность за случившееся.

«Главное — снова дать женщине возможность делать выбор: с кем разговаривать, а с кем — нет, чем питаться, чем заниматься. Пережившая насилие женщина должна почувствовать, что она может выбирать и что ее выбор будет услышан», — рассказывала она в беседе с «Лентой.ру»