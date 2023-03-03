Михалков подал иск о взыскании почти 22 миллионов рублей

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков подал в суд иск о взыскании почти 22 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Отмечается, что речь идет о задолженности по займу, который кинематографист дал Евгению Колмыкову — коммерческому директору компании Boggi Milano в России, и Евгению Белавкину — сотруднику Bosco di Ciliegi. Известно, что соответствующий договор между сторонами был заключен 2 июля 2018 года.

Кем приходятся ответчики 77-летнему постановщику и на что они брали долг, не уточняется. Иск был зарегистрирован 27 февраля, дата судебного заседания назначена на 10 апреля.