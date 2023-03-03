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22 минуты назад

Российский актер рассказал о переезде из США

Lenta.ruиещё 1

Популярный российский актер сериалов Сергей Губанов рассказал, что одно время жил и работал в США, однако после переехал в Россию. Он поделился подробностями в интервью для издания Teleprogramma.pro.

Российский актер рассказал о переезде из США
Фото: СоцсетиСоцсети

Губанов жил в Лос-Анджелесе в течение трех лет, но спустя время вернулся в Россию. Однако актер не смог объяснить, с чем именно было связано такое решение.

«Можно назвать это тоской по русским березкам. А может, это была моя незрелость, боязнь суровых испытаний», — предположил Губанов.

Актер отметил, что на данный момент проживает в загородном поселке, где у него мало соседей. По его словам, во время работы он сталкивается с большим количеством людей, поэтому предпочитает проводить свободное время в покое и тишине.

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Ранее популярный комик Гарик Мартиросян рассказал, что переехал в Москву вместе с супругой Жанной зимой 2000 года. Супруги переехали в Москву из Лос-Анджелеса, так как вместе с будущим основателем Comedy Club Production Артуром Джанибекяном планировали развивать проекты в российской столице.

Общество,Сергей Губанов,Артур Джанибекян,Гарик Мартиросян,
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