В Москве простились с Глебом Павловским

Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоялось в пятницу в Центральной клинической больнице (ЦКБ). В траурной церемонии приняли участие около 100 человек, передает корреспондент ТАСС.
Проститься с политологом, который умер 27 февраля на 72-м году жизни, пришли его коллеги, друзья и знакомые, в их числе - публицист Максим Кононенко, журналист Александр Куприянов, депутат Думы Сергей Шаргунов, социолог Александр Филиппов, социальный философ Александр Павлов.
После церемонии прощания Павловского кремируют в Москве. По словам родственников, похороны состоятся на Ваганьковском кладбище.