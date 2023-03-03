В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
7 минут назад

В Москве простились с Глебом Павловским

ТАСС

Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским состоялось в пятницу в Центральной клинической больнице (ЦКБ). В траурной церемонии приняли участие около 100 человек, передает корреспондент ТАСС.

В Москве простились с Глебом Павловским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проститься с политологом, который умер 27 февраля на 72-м году жизни, пришли его коллеги, друзья и знакомые, в их числе - публицист Максим Кононенко, журналист Александр Куприянов, депутат Думы Сергей Шаргунов, социолог Александр Филиппов, социальный философ Александр Павлов.

После церемонии прощания Павловского кремируют в Москве. По словам родственников, похороны состоятся на Ваганьковском кладбище.

Общество,Александр Павлов,Александр Куприянов,Александр Филиппов,Сергей Шаргунов,Глеб Павловский,Максим Кононенко,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий