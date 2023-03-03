Умер лауреат 12 премий Grammy Уэйн Шортер

Американский джазовый саксофонист Уэйн Шортер, лауреат 12 премий Grammy, умер в четверг на 90-м году жизни в США. Об этом со ссылкой на агента музыканта Элисс Кингсли сообщила газета The New York Times.

По ее информации, Шортер умер в больнице в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причины смерти представитель не приводит.

Шортер начал музыкальную карьеру в 1964 году как участник квинтета под управлением Майлса Дейвиса, вместе с которым играли Херби Хэнкок, Тони Уильямс и Рон Картер.