Умер лауреат 12 премий Grammy Уэйн Шортер

Американский джазовый саксофонист Уэйн Шортер, лауреат 12 премий Grammy, умер в четверг на 90-м году жизни в США. Об этом со ссылкой на агента музыканта Элисс Кингсли сообщила газета The New York Times.
По ее информации, Шортер умер в больнице в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причины смерти представитель не приводит.
Шортер начал музыкальную карьеру в 1964 году как участник квинтета под управлением Майлса Дейвиса, вместе с которым играли Херби Хэнкок, Тони Уильямс и Рон Картер.
В 2000 году Шортер создал свой квартет вместе с Джоном Патитуччи, игравшем на контрабасе, Данило Пересом за фортепиано и ударником Брайаном Блэйдом. За последние десятилетия они стали популярны на международной джазовой сцене. Шортер также был композитором. В 2023 году он получил 12-ю по счету награду Grammy. В общей сложности музыкант удостоился 23 номинаций на премию.