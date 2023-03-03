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9 минут назад

Умер лауреат 12 премий Grammy Уэйн Шортер

ТАССиещё 1

Американский джазовый саксофонист Уэйн Шортер, лауреат 12 премий Grammy, умер в четверг на 90-м году жизни в США. Об этом со ссылкой на агента музыканта Элисс Кингсли сообщила газета The New York Times.

Умер лауреат 12 премий Grammy Уэйн Шортер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее информации, Шортер умер в больнице в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причины смерти представитель не приводит.

Шортер начал музыкальную карьеру в 1964 году как участник квинтета под управлением Майлса Дейвиса, вместе с которым играли Херби Хэнкок, Тони Уильямс и Рон Картер.

В 2000 году Шортер создал свой квартет вместе с Джоном Патитуччи, игравшем на контрабасе, Данило Пересом за фортепиано и ударником Брайаном Блэйдом. За последние десятилетия они стали популярны на международной джазовой сцене. Шортер также был композитором. В 2023 году он получил 12-ю по счету награду Grammy. В общей сложности музыкант удостоился 23 номинаций на премию.

Общество,Уэйн Шортер,Херби Хэнкок,
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