Хмельницкая объяснила свой пост к годовщине начала спецоперации

Российская актриса Алена Хмельницкая высказалась относительно специальной военной операции на Украине . Как сообщает REGNUM, в годовщину начала боевых действий она опубликовала пост, в котором посочувствовала всем, кто потерял родных, близких, а также совесть.

Сперва ее слова вызвали бурную реакцию среди украинских пользователей сети. В словах Хмельницкой они усмотрели критику действий Москвы и начали нахваливать артистку в комментариях. Однако артистка решила поправить их и рассказала журналистам, что написала пост исключительно из гуманистических идей.

«Это не первый мой подобный пост. Я в нем все сказала. Пост гуманистический и нейтральный. Я человек, и я умею чувствовать», — заявила Хмельницкая.

Она подчеркнула, что жалеет абсолютно всех людей, а не только жителей Украины. Отметим, что в комментариях актрисе писали не только украинцы, но и россияне, которые напомнили ей о том, что боевые действия в Донбассе начались еще за восемь лет до начала спецоперации, а подобных постов она тогда не выкладывала.