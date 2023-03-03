В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
16 минут назад

Слова Хмельницкой об СВО вызвали бурную реакцию среди россиян и украинцев

Никита Бородкин

Российская актриса Алена Хмельницкая высказалась относительно специальной военной операции на Украине. Как сообщает REGNUM, в годовщину начала боевых действий она опубликовала пост, в котором посочувствовала всем, кто потерял родных, близких, а также совесть.

Хмельницкая объяснила свой пост к годовщине начала спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сперва ее слова вызвали бурную реакцию среди украинских пользователей сети. В словах Хмельницкой они усмотрели критику действий Москвы и начали нахваливать артистку в комментариях. Однако артистка решила поправить их и рассказала журналистам, что написала пост исключительно из гуманистических идей.

Газманов рассказал о трудностях продажи квартиры в Латвии

«Это не первый мой подобный пост. Я в нем все сказала. Пост гуманистический и нейтральный. Я человек, и я умею чувствовать», — заявила Хмельницкая.

Она подчеркнула, что жалеет абсолютно всех людей, а не только жителей Украины. Отметим, что в комментариях актрисе писали не только украинцы, но и россияне, которые напомнили ей о том, что боевые действия в Донбассе начались еще за восемь лет до начала спецоперации, а подобных постов она тогда не выкладывала.

Общество,Алена Хмельницкая,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий