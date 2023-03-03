Россияне стали чаще интересоваться вакансиями со свободным графиком

Соискатели в феврале этого года стали интересоваться вакансиями со свободным графиком на 46% чаще, чем это было за аналогичный период 2022 года. Работодатели в свою очередь чаще всего размещают такие предложения в сфере маркетинга, искусства и фитнеса, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", имеющемся в распоряжении ТАСС.
"Работа со свободным графиком становится все более востребованной у соискателей. Интерес к подобным вакансиям на платформе "Авито Работа" в феврале 2023 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели также стали активнее предлагать сотрудникам гибкое начало дня, гибридные и свободные форматы работы. Так, 20% объявлений, опубликованных на Авито Работе, приходится на вакансии со свободным графиком", - говорится в результатах исследования.
Чаще всего, по данным сервиса, такой режим работы в феврале предлагали работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга - 60 тыс. и более 16 тыс. вакансий соответственно. Также в топе по таким предложениям Новосибирск (почти 10 тыс. вакансий), Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара (более 8 тыс. вакансий). Наибольшее количество предложений со свободным графиком на платформе "Авито Работа" размещено в группах профессий "Маркетинг, реклама, PR" (доля 22% от всех опубликованных объявлений), "Искусство, развлечения" (19%) и бьюти-сфера (15%).
"Свободный график имеет много преимуществ и для соискателей, и для работодателей. Компании часто отмечают повышение продуктивности и мотивации сотрудников, жестко не привязанных ко времени работы. Кроме того, это позволяет бизнесу быть более гибким. Для кандидатов такой формат - удобная возможность для сотрудничества с несколькими компаниями и эффективного планирования времени. Поэтому мы видим рост и числа подобных вакансий, и соискательского интереса к свободному графику", - отметил управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.
Чаще также стали привлекать персонал со свободным графиком и в других сферах. ТВ частности, на треть выросло число подобных вакансий в группах "Медицина, фармацевтика" и "Строительство", на четверть - в категории "Производство, сырьё, с/х". Медианная зарплата специалистов со свободным графиком, составляет 86 500 рублей, отметили в сервисе.