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51 минуту назад

Эксперт по развитию карьеры назвала специалистов, которые будут востребованы в 2023 году

Газета.Ru

В 2023 году наибольшим спросом со стороны работодателей будут пользоваться data аналитики, специалисты по кибербезопасности, 1С-разработчики и графические дизайнеры. Об этом "Газете.Ru" рассказала специалист по развитию карьеры, руководитель Центра карьеры Skillbox Анастасия Назарова.

Эксперт назвала специалистов, которые будут востребованы в 2023 году
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, к концу 2022 года наблюдался рост спроса на специалистов в этих сферам. Так, количество трудоустроившихся студентов увеличилось на 23% по сравнению с показателями 2021 года. Согласно прогнозу Назаровой, аналогичная ситуация на рынке вакансий будет наблюдаться и в 2023-м.

"Самыми востребованными специалистами стали программисты, дизайнеры и маркетологи – на их долю приходилось 34%, 26%, и 24% от общего числа трудоустройств. Больше всего трудоустроенных, оказалось среди специалистов по 1С-разработке, графическому дизайну, дата-аналитике, копирайтингу и веб-дизайну", – пояснила руководитель Центра карьеры Skillbox Анастасия Назарова.

Кроме этого, отмечалась тенденция, что работодатели активно обращались за начинающими специалистами и стали лояльнее и заинтересованнее рассматривать кандидатов, прошедших переквалификацию.

"Активным спросом среди работодателей пользовались начинающие специалисты, претендующие на программы стажировок, – по нашим данным, в 2022 году на позицию стажера вышло на 66% пользователей больше, чем годом ранее", – комментирует она.

Структура спроса в разрезе разработчиков не изменится, считает эксперт. Самыми востребованными языками программирования остаются Python, Java, 1С.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, как не отчаяться при поиске работы.

Общество,Анастасия Назарова,
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