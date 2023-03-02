SHAMAN представит новую программу на концерте в Петербурге

SHAMAN, Премьера программы "Я русский", БКЗ "Октябрьский", Санкт-Петербург, 3 марта; "Крокус Сити Холл", Москва, 9 и 13 марта

Фото: ТАСС ТАСС

Это будут первые большие сольные концерты певца, композитора и поэта Ярослава Дронова, выступающего под творческим псевдонимом SHAMAN. Тур он начал еще в прошлом году на волне успеха песен "Встанем" и "Я русский".

Видео дня

23 февраля состоялась премьера песни "Моя Россия", причем в видео SHAMAN предстал почти со всей семьей (в Москве у него еще бывшая жена и дочка) - приехал в родной город Новомосковск Тульской области к маме, бабушке, дедушке и другой родне. А в конце января показал "Исповедь", причем в видео на эту песню появился в храме, исповедовался, стоя на коленях, батюшке, который в финале состриг ему дреды (пряди волос по канону состригают и при обряде крещения). И с тех пор SHAMAN ходит без них - ну, к чему ему теперь эти украшения, если вся страна его и так уже знает? Сменил цвет волос - стал блондином с аккуратной прической. А вот новые песни, которые сочинил SHAMAN, мы пока знаем меньше. Чем не повод пойти на его концерты?

Новых песен много. От Дронова мы уже привыкли ждать музыку в его стиле: распевный и размашистый рок с былинной и романсовой основой, веяния фолка, теплота интонаций, мудрость текстов.

В феврале SHAMAN, как и планировал, завершил запись дебютного альбома. Но выпускать его сразу же не стал. Объяснил это так: "Каждая песня в нем мне очень нравится. Не хотелось бы терять ни одну из них, потому что, когда ты выпускаешь альбом, ты выпускаешь все песни сразу, соответственно, внимание слушателей разбегается от одной песни к другой. Было принято решение выпускать песни синглами..."

В итоге релиз перенесен на июнь - время, кстати, считающееся в шоу-бизнесе для этого невыгодным, в начале лета все разъезжаются в отпуска, или слушают более легкую, танцевальную музыку. Но, как известно, певец всегда все делает по-своему и пока добивается успеха.

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