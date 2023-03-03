Росгосцирк отправится на гастроли по новым российским территориям

«В прошлом году в августе наши артисты уже ездили с гастролями в Луганск. И с большим успехом отработали там один прокатный период. Каждое представление на протяжении полутора месяцев собирало аншлаг. Всего программу посмотрели более 63 тысяч человек. Именно тогда мы убедились, насколько важно обеспечивать людям мирный досуг, который дарит им надежду на лучшее», — сказал он.