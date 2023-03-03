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46 минут назад

Росгосцирк отправится на гастроли по новым российским территориям

Газета.Ruиещё 1

Росгосцирк в 2023 году планирует расширить сотрудничество с цирками, расположенными на присоединенных территориях, сообщает пресс-служба компании.

Росгосцирк отправится на гастроли по новым российским территориям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что уже этим летом артисты компании и цирковые шоу-программы могут отправиться с гастролями в стационарные цирки Донбасса, а также планируется работа передвижного цирка-шапито в Мариуполе.

«В прошлом году в августе наши артисты уже ездили с гастролями в Луганск. И с большим успехом отработали там один прокатный период. Каждое представление на протяжении полутора месяцев собирало аншлаг. Всего программу посмотрели более 63 тысяч человек. Именно тогда мы убедились, насколько важно обеспечивать людям мирный досуг, который дарит им надежду на лучшее», — сказал он.

Также Беляков добавил, что Министерство культуры поддержало идею Росгосцирка об организации гастролей в Донецке, Луганске, Запорожье и других городах.

Он уточнил, что на сегодняшний день специалисты компании прорабатывают несколько вариантов возможного сотрудничества с цирками, расположенными на новых российских территориях.

Также генеральный директор Росгосцирка сообщил, что артисты и деятели циркового искусства, проживающие на новых территориях, приглашены на крупные фестивали в 2023 году и примут участие в них как на манеже, так и среди членов жюри и почетных гостей.

Общество,Сергей Беляков,
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