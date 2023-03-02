Проклова высказалась об уехавшей из России Хаматовой

«Не стоит думать, что на этом ее карьера там завершилась и она больше не выйдет на сцену в Европе. Хаматова — талантливая актриса, актерская неудача не должна ее удивлять. Просто играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают!» — заключила она.