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56 минут назад

Проклова высказалась об уехавшей из России Хаматовой

Газета.Ru

Актриса Елена Проклова в беседе с Woman.ru высказалась об уехавшей из России коллеге Чулпан Хаматовой.

Проклова высказалась об уехавшей из России Хаматовой
Фото: ЗЫГАРЬ/YouTubeЗЫГАРЬ/YouTube

По словам 69-летней Прокловой, жалеть Хаматову она не будет.

«Она вовсе не в сложной жизненной ситуации. Эту ситуацию она создала себе сама. Все, что у нее сейчас есть, — это плод ее поступков, так и только так. Ей некого упрекать», — сказала она.

По мнению актрисы, Хаматовой нужно было остаться в России.

«Не стоит думать, что на этом ее карьера там завершилась и она больше не выйдет на сцену в Европе. Хаматова — талантливая актриса, актерская неудача не должна ее удивлять. Просто играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают!» — заключила она.

Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии.

Ранее латвийский актер Гундарс Аболиньш в социальных сетях объяснил отмену спектакля «Gogolis.Nature Morte» с Чулпан Хаматовой решением худрука Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

«Отменить спектакль — это решение нашего художественного руководителя Алвиса Херманиса, с которым вчера после предпоследней репетиции мы согласились (некоторые легче, некоторые труднее)», — уточнил Аболиньш.

Общество,Елена Проклова,
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