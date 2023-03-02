Проклова высказалась об уехавшей из России Хаматовой

Актриса Елена Проклова в беседе с Woman.ru высказалась об уехавшей из России коллеге Чулпан Хаматовой.
По словам 69-летней Прокловой, жалеть Хаматову она не будет.
«Она вовсе не в сложной жизненной ситуации. Эту ситуацию она создала себе сама. Все, что у нее сейчас есть, — это плод ее поступков, так и только так. Ей некого упрекать», — сказала она.
По мнению актрисы, Хаматовой нужно было остаться в России.
«Не стоит думать, что на этом ее карьера там завершилась и она больше не выйдет на сцену в Европе. Хаматова — талантливая актриса, актерская неудача не должна ее удивлять. Просто играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают!» — заключила она.
Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии.
Ранее латвийский актер Гундарс Аболиньш в социальных сетях объяснил отмену спектакля «Gogolis.Nature Morte» с Чулпан Хаматовой решением худрука Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.
«Отменить спектакль — это решение нашего художественного руководителя Алвиса Херманиса, с которым вчера после предпоследней репетиции мы согласились (некоторые легче, некоторые труднее)», — уточнил Аболиньш.