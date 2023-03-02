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56 минут назад

Ротация экспертов МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

Алиса Селезнёва

Ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС состоялась с четвертой попытки. Об этом сегодня рассказал ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Ротация экспертов МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ротация инспекторов МАГАТЭ прошла в штатном режиме, колонна движется. Они уже на подъезде к Васильевке», - пояснил он.

Ранее в МИД России отметили, что миссия МАГАТЭ является «значимым фактором стабилизации обстановки вокруг станции», а также «важным источником независимой информации» о том, что происходит на крупнейшем атомном объекте Европы.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что ротация специалистов МАГАТЭ трижды срывалась Департаментом безопасности ООН без объяснения причин, что играет на руку киевскому режиму. В МИД РФ предупредили, что Москва будет считать действия Департамента ООН акцией по препятствованию работе миссии, если ротация не состоится и после 25 февраля.

На Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, представители международного агентства постоянно присутствуют уже несколько месяцев. При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что сейчас станции осталась работать лишь треть сотрудников, остальные покинули регион и возвращаться не планируют.

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