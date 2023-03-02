Ротация экспертов МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС

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«Ротация инспекторов МАГАТЭ прошла в штатном режиме, колонна движется. Они уже на подъезде к Васильевке», - пояснил он.

Ранее в МИД России отметили, что миссия МАГАТЭ является «значимым фактором стабилизации обстановки вокруг станции», а также «важным источником независимой информации» о том, что происходит на крупнейшем атомном объекте Европы.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что ротация специалистов МАГАТЭ трижды срывалась Департаментом безопасности ООН без объяснения причин, что играет на руку киевскому режиму. В МИД РФ предупредили, что Москва будет считать действия Департамента ООН акцией по препятствованию работе миссии, если ротация не состоится и после 25 февраля.