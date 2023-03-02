Глава Росприроднадзора оценила отношение бизнеса к природе

«Если в 2021 году мы собрали примерно 1 млрд рублей, то в 2022-м это было чуть меньше 500 млн рублей… Чем богаче наши поднадзорные, тем больше мы рассчитываем на то, что они потратят деньги на природоохранные мероприятия… Мораторий объявлен, мы всем даём возможность исправиться, всем даём возможность себя проанализировать», — сообщила Радионова.