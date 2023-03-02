Режиссеру Кустурице сделают операцию после перелома

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что приедет в Россию на кинофестиваль «Дух огня», несмотря на недавно полученный перелом. Слова 68-летнего постановщика приводит ТАСС .

Кустурица отметил, что ему сделают операцию на ноге, после чего он мог бы появиться на фестивале в Ханты-Мансийске, так как он является президентом мероприятия.