Назвавшая ученика ублюдком учительница из Пермского края уволилась

В министерстве образования и науки Прикамья прокомментировали скандал в Сылвенской школе, где классная руководительница грубо отчитала ученика. В ведомстве сообщили, что учительница приняла решение уволиться по собственному желанию.
«Она уже принесла публичные извинения ученику. Безусловно, такое поведение педагога недопустимо. Конечно, деятельность учителя эмоционально напряженная, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику», – рассказали «ФедералПресс» в краевом минобре.
В министерстве добавили, что взяли на контроль сложившуюся ситуацию. Также в ведомстве добавили, что инцидент расследуют правоохранительные органы.
«Проверка началась 22 февраля. На время ее проведения педагога отстранили от работы. Сейчас она решила уволиться по собственному желанию», – сообщили в министерстве.