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1 час назад

В Пермском крае уволилась учительница, назвавшая ученика ублюдком и предателем

РИА "ФедералПресс"

В министерстве образования и науки Прикамья прокомментировали скандал в Сылвенской школе, где классная руководительница грубо отчитала ученика. В ведомстве сообщили, что учительница приняла решение уволиться по собственному желанию.

Назвавшая ученика ублюдком учительница из Пермского края уволилась
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Она уже принесла публичные извинения ученику. Безусловно, такое поведение педагога недопустимо. Конечно, деятельность учителя эмоционально напряженная, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику», – рассказали «ФедералПресс» в краевом минобре.

В министерстве добавили, что взяли на контроль сложившуюся ситуацию. Также в ведомстве добавили, что инцидент расследуют правоохранительные органы.

«Проверка началась 22 февраля. На время ее проведения педагога отстранили от работы. Сейчас она решила уволиться по собственному желанию», – сообщили в министерстве.

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