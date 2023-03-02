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20 минут назад

Попова заявила, что биолаборатории США угрожают распространением новых патогенов

Газета.Ruиещё 1

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью РИА Новости, что риски распространения новых усиленных патогенов существуют из-за деятельности биолабораторий, финансируемых США.

Попова заявила, что биолаборатории США угрожают распространением новых патогенов
Фото: Александр Астафьев/РИА «Новости»Александр Астафьев/РИА «Новости»

"Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства", - сказала Попова.

Она отметила, что это явное нарушение конвенции. Кроме того, работа таких лабораторий несет риски для населения. По информации российских законодателей, сейчас на территории различных государств действуют около 400 подконтрольных США биолабораторий.

Ранее Совфед призвал парламенты всего мира потребовать от США раскрыть данные насчет биолабораторий.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Совет Федерации,
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