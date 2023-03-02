Рискует ли Россия остаться без шерсти?

Поголовье овец в России — около 20 миллионов. Примерно половину из них еще в 2022 году выращивали ради мягкой шерсти. Однако в последнее время тонкорунных овец становится все меньше. Чем это грозит, разбиралась «Парламентская газета».

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Дешевле мяса

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В России тонкорунным овцеводством, в отличие от прочей Европы, занялись только в XVIII веке, а своего расцвета это направление достигло к 30-м годам следующего столетия. К этому времени из примерно ста миллионов овец в стране около 14-15 миллионов были тонкорунными, а производство тонкой шерсти составляло 18-20 процентов от мирового уровня. Большое внимание тонкорунному овцеводству уделяли и в СССР — там даже вывели несколько новых пород, например советский меринос, красноярская, сальская.

Однако скоро эти животные могут просто исчезнуть, опасаются эксперты: в отличие от Советского Союза, сегодня 85 процентов овечьего поголовья принадлежит частникам, у которых часто нет денег на улучшение породы. Из-за этого качество российской шерсти постоянно ухудшается. Такой товар не может конкурировать, например, с австралийской шерстью, признанной мировым стандартом. Не хотят работать с нашей шерстью даже наши производители.

Из-за этого многие овцеводы просто пускают тонкорунных овец под нож. Ведь если в советское время цена килограмма шерсти была равна стоимости двух-трех килограммов мяса, то теперь она стоит дешевле одного килограмма.

Кредиты есть, отдавать нечем

В помощь тонкорунному овцеводству в сентябре прошлого года при Совете Федерации создали рабочую группу, которой предстоит подготовить предложения о выводе отрасли из кризиса. Очередное заседание прошло 28 февраля.

Главные проблемы сформулировал руководитель группы, сенатор Белан Хамчиев: «Это отсутствие инфраструктуры переработки шерсти. А чтобы ее создать, нужно распространить на отрасль механизм льготного кредитования. Пока же предпринимаемые Минсельхозом меры поддержки недостаточные».

Какие именно это меры, сенаторам рассказала замдиректора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Надежда Дурыгина. По ее словам, льготное кредитование для производителей шерсти все же есть. Но кредиты надо возвращать, но с каких денег, если прибыли от шерсти никакой? Например, в прошлом году цена килограмма в среднем по стране упала до рекордных 60,7 рубля. Это почти на десять рублей меньше, чем в 2021-м.

«Кроме того, по госпрограмме компенсируется часть затрат на содержание овец и коз также за счет региональных бюджетов и из тех средств, которые в целом выделяются региону, компенсируется часть затрат на производство шерсти», — сообщила чиновница. На эти цели в прошлом году потратили 297 миллионов рублей. Помощь получили сельхозпредприятия из 15 регионов, где в России традиционно и занимаются тонкорунным овцеводством, отметила она.

Несмываемая краска и полипропиленовый шпагат

По мнению директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Дмитрия Бутусова, проблема сокращения производства шерсти в России лежит не в плоскости субсидий. «Это, скорее, организационные вопросы. Нужен стандарт шерсти, учет поголовья и так далее», — сказал он.

С чиновником отчасти согласны и производители. «Рынку шерсти нужен четкий алгоритм: стандарты стрижки, навыки которой сегодня практически утрачены, стандарты упаковки, которая не менялась с 60-х годов, стандарты транспортировки и отбора проб», — сообщил сенаторам член Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Сергей Пузанов. Для этого нужно организовать массовые курсы стрижки для овцеводов, которые занимаются тонкорунными породами, утвердить рецепт краски для мечения животных, так как та, что используется сегодня, очень трудно выводится, пересмотреть стандарты упаковки готовой продукции.

«Например, готовую продукцию до сих пор перевязывают полипропиленовым шпагатом, — рассказал Пузанов. — Мы здесь пакуем шерсть в шпагат, а китайцы и белорусы, которые у нас еще берут товар, потом от него не могут очистить шерсть».

Кроме того, нужно привести в порядок нормативную базу стандартизации и сертификации шерсти. А для начала заняться селекционной работой, заключил он: «Только в этом случае качество шерсти, а значит, и цена на нее смогут значительно вырасти».

Одеть детей и военных

Чтобы повысить спрос на шерсть, нужно создавать рынок сбыта продукции из нее, считают участники встречи. Делать это можно за счет госзакупок, например для школьных и военных нужд.

«Если мы не сохраним производство шерсти в России, мы не оставим нашим детям шанса ходить в качественной и экологичной одежде», — отметил сенатор от Ставропольского края ГеннГеннадий Ягубов.