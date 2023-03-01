В Уфе скоропостижно скончался актер и режиссер Азат Надыргулов

Народный артист Башкортостана Азат Надыргулов скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает bashinform.ru.
Причина смерти неизвестна. Прощание с артистом состоится 2 марта в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима в Уфе.
Надыргулов начал свою карьеру актером Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури. В 1992 году артист дебютировал в качестве театрального режиссера в спектакле «Талаҡ, талаҡ!».
В 1995 году Надыргулов стал лауреатом в номинации «Лучшая режиссура» республиканского фестиваля «Театральная весна» за спектакль А. П. Чехова «Чайка». В 2003-м получил награду в той же категории за постановку по пьесе Ф. Булякова «Половецкая мистерия».