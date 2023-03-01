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32 минуты назад

На дно Байкала опустят картины NFT-художников

Lenta.ru

На льду озера Байкал в марте отметят столетие с момента образования Республики Бурятия и начало Сагаалгана — бурятского Нового года. Об этом в среду, 1 марта, сообщает «МК».

На дно Байкала опустят картины NFT-художников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, мероприятия пройдут в субботу, 4 марта. В этот же день на озере отпразднуют 15-летие экспедиции глубоководных аппаратов «Мир», а также Год туризма, о котором было объявлено на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Во время праздника участники измерят глубину озера специальным тросом длиной 1642 метра. Кроме того, на дно Байкала опустят сувениры и картины, созданные NFT-художниками.

«Часть этих картин была уже в космосе на МКС, получается, картины на Байкале были там, наверху, сейчас на дне самого глубокого озера, и становятся они уникальными по своему содержанию», — рассказал академик РАН<РАН, председатель Бурятского отделения РуссРусского географического общества АрноАрнольд Тулохонов.

По его словам, это поможет значительно увеличить стоимость данных картин. В дальнейшем их продадут на аукционах, а вырученные средства направят на благотворительные цели.

Общество,Арнольд Тулохонов,Русское географическое общество,РАН,ШОС,
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