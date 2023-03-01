В ВОЗ предупредили о риске возникновения новой пандемии

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди заявил, что мир должен быть готов к тому, что птичий грипп, который получает способность распространяться от человека к человеку, может привести к новой пандемии. Об этом он рассказал в интервью El Pais.

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«Существует опасение, что вирус (птичьего гриппа. — «Газета.Ru») приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию», — сказал он.

Эпидемиолог предупредил, что мировое сообщество должно быть готовым к этому. Он отметил, что ученые изучают генетическую последовательность вирусов для того, чтобы при необходимости разрабатывать вакцины.