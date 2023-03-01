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20 минут назад

В ВОЗ предупредили о риске возникновения новой пандемии

Газета.Ruиещё 8

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди заявил, что мир должен быть готов к тому, что птичий грипп, который получает способность распространяться от человека к человеку, может привести к новой пандемии. Об этом он рассказал в интервью El Pais.

В ВОЗ предупредили о риске возникновения новой пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существует опасение, что вирус (птичьего гриппа. — «Газета.Ru») приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию», — сказал он.

Эпидемиолог предупредил, что мировое сообщество должно быть готовым к этому. Он отметил, что ученые изучают генетическую последовательность вирусов для того, чтобы при необходимости разрабатывать вакцины.

Он также призвал людей не подбирать мертвых или умирающих птиц или других животных, а также обеспечивать необходимой защитой работников птицефабрик.

Общество,ВОЗ,
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