Телеведущий Владимир Соловьев вступился за фанатов субкультуры аниме. Видеозапись с эфира «Соловьев.Live» была опубликована в его Telegram-канале.

Фото: VK VK

По словам Соловьева, субкультура любителей аниме не несет никакой угрозы и просто является сборищем «задротов», поэтому взрослым людям не нужно лезь в разборки «14-летних анимешников».

«А то вы сейчас задротов доведете, до того, что они у вас с собой начнут кончать», — добавил он.

Телеведущий добавил, что считает всю ситуацию «разводкой» для чиновников, чтобы они начали вводить запреты на все подряд.

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что в Гомеле задержали около 200 подростков при попытке провести незаконную акцию. 28 февраля в Гомеле по призывам, опубликованным в соцсетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра «Секрет» собрались сторонники движения «Редан».