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21 минуту назад

Раскрыты подробности нового метода лечения Заворотнюк

Никита Бородкин

Врач-диагност, терапевт Андрей Звонков раскрыл подробности нового метода лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, которая пятый год страдает глиобластомой головного мозга. Он отметил, в лечении медики применили уникальную технологию. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».

Врач рассказал об уникальной методике лечения Заворотнюк
Фото: ТАССТАСС

В последний год актрису лечили по инновационной методике в одной из московских клиник. Сейчас звезду уже выписали домой, что считается хорошим знаком. По словам Звонкова, метод лечения, который проходила артистка, называется интраоперационная баллонная электронная брахитерапия. Метод применяется не во всех странах и постоянно совершенствуется.

«У Анастасии Заворотнюк опухоль очень тяжелая. Химиотерапии она поддается крайне тяжело. Если Алексею Кривошапкину (нейрохирург, руководит лечением актрисы, - прим.) удалось реально Анастасию спасти и пять лет она проживет без рецидива — слава Богу! Главная проблема — дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями», - рассказал врач.

По его словам, сейчас появился еще один способ добраться до опухоли через сосуд. Это так называемое «выжигание» радиацией раковых клеток, которые остались после хирургического вмешательства. Тут важно, что облучается не весь организм, а только больные клетки.

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Напомним, Заворотнюк борется с онкологией пятый год. У нее диагностирована одна из самых агрессивных форм рака головного мозга – глиобластома. Ей провели операцию по удалению опухоли, после чего были сделаны курсы лучевой и химиотерапии.

Общество,Анастасия Заворотнюк,
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