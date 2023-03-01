Попова оценила информацию США о «потере» коронавируса учеными в Ухане

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невозможности подтвердить информацию США о том, что институты в китайском Ухане «потеряли» коронавирус, так как ничего запретного они не изучали. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в научных институтах Ухани качественная система безопасности, там не могли «потерять» вирус.

Ранее в ФБР заявили, что наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса стала утечка из лаборатории в Ухане. При этом утверждалось, что власти Китая делают все, чтобы помешать расследованию США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.