Попова оценила информацию США о «потере» коронавируса учеными в Ухане

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невозможности подтвердить информацию США о том, что институты в китайском Ухане «потеряли» коронавирус, так как ничего запретного они не изучали. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, в научных институтах Ухани качественная система безопасности, там не могли «потерять» вирус.
Ранее в ФБР заявили, что наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса стала утечка из лаборатории в Ухане. При этом утверждалось, что власти Китая делают все, чтобы помешать расследованию США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.
В свою очередь китайская сторона призвала США прекратить политизировать ситуацию с коронавирусом. По мнению Пекина, США должны уважать науку и факты и прекратить политические манипуляции на эту тему.