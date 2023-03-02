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48 минут назад

Названы причины ссор россиян с соседями

Lenta.ruиещё 2

Эксперты компании «ВсеИнструменты.ру» назвали основные причины ссор россиян с соседями. Чаще всего конфликты происходят из-за затопления квартир, так ответил на вопрос каждый пятый респондент, передает РИА Новости.

Названы причины ссор россиян с соседями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом большинство опрошенных (60 процентов) почти не общаются с соседями, 23 процента контактируют регулярно, а 17 процентов стараются их избегать.

37 процентов респондентов хотели бы видеть по соседству вежливых и дружелюбных людей, 24 процента указали на чистоплотность, по 13 процентов пожелали, чтобы соседи всегда приходили на помощь, и, напротив, чтобы те были замкнутыми интровертами.

Треть участников исследования максимально недовольны проживающими рядом людьми, основной причиной конфликтов назван потоп (22 процента), нарушения правил подлючения к электросети (21 процент), запах из квартиры при приготовлении пищи (18 процентов), насекомые (15 процентов), порча имущества при ремонте (11 процентов).

Также россияне отметили негативное отношение к тем соседям, которые забывают выключить кран в ванной (10 процентов), шумных любителей вечеринок (9 процентов), тех, у кого идет постоянный ремонт (8 процентов), жителей, содержащих собак, кошек и даже попугаев (7 процентов).

Большая часть опрошенных (79 процентов) никак не решает конфликтную ситуацию, 51 процент обращается к жильцам с устной просьбой, 22 процента жалуются в общедомовой чат, 15 процентов развешивают объявления с требованиями в подъезде, а 13 процентов обращаются за помощью к правоохранительным органам и местным властям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге хозяйка одной из комнат в коммунальной квартире оставила других жильцов без горячей воды, душа и ванны. По словам владельцев других комнат, 56-летняя собственница одной из них больше года не дает им провести в квартиру горячую воду, а также установить ванну и душ, лишая возможности продать свои объекты или сдать их в аренду.

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