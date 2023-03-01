Врач рассказал об уникальной методике лечения Заворотнюк

Врачи применили уникальную методику в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-диагност Андрей Звонков.
По его словам, из-за сложного течения болезни врачам пришлось корректировать лечение актрисы.
"Главная проблема - дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Сейчас нашелся еще один способ - добраться до опухоли через сосуд", - пояснил медик.
По его словам, этот метод заключается в "выжигании" радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли. При этом воздействие идет лишь на больные клетки, не затрагивая здоровые.
На прошлой неделе стало известно, что актрису выписали из московской клиники, куда она была госпитализирована в декабре для лечения глиобластомы (опухоль головного мозга).