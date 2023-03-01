Врач рассказал об уникальной методике лечения Заворотнюк

Врачи применили уникальную методику в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-диагност Андрей Звонков.

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По его словам, из-за сложного течения болезни врачам пришлось корректировать лечение актрисы.

"Главная проблема - дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Сейчас нашелся еще один способ - добраться до опухоли через сосуд", - пояснил медик.

По его словам, этот метод заключается в "выжигании" радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли. При этом воздействие идет лишь на больные клетки, не затрагивая здоровые.