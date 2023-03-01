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49 минут назад

Врач рассказал об уникальной методике лечения актрисы Анастасии Заворотнюк

Российская Газетаиещё 1

Врачи применили уникальную методику в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-диагност Андрей Звонков.

Врач рассказал об уникальной методике лечения Заворотнюк
Фото: ТАССТАСС

По его словам, из-за сложного течения болезни врачам пришлось корректировать лечение актрисы.

"Главная проблема - дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Сейчас нашелся еще один способ - добраться до опухоли через сосуд", - пояснил медик.

По его словам, этот метод заключается в "выжигании" радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли. При этом воздействие идет лишь на больные клетки, не затрагивая здоровые.

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На прошлой неделе стало известно, что актрису выписали из московской клиники, куда она была госпитализирована в декабре для лечения глиобластомы (опухоль головного мозга).

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