В Москве начались рейды по выявлению продавцов подснежников

В Москве стартовала акция "Первоцвет-2023". Природоохранные инспекторы совместно с полицией начали рейды по улицам, привокзальным площадям и паркам. Их цель - предотвратить торговлю первыми весенними краснокнижными цветами.
Как рассказали "РГ" в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, первые весенние цветы не выращивают в теплицах, а в прямом смысле воруют у природы: сначала с территорий Крыма и Северного Кавказа, а чуть позднее, уже в марте, с природных территорий Москвы. Первыми на уличных прилавках появляются букеты подснежников, затем торговать будут хохлаткой плотной, печеночницей благородной, цикламеном, шафраном, иглицей. Все эти цветы занесены в Красную книгу России. "Их сбор приводит к нарушению экосистемы, - уточнили в пресс-службе департамента. - Сборщики вытаптывают все вокруг, в том числе и другие редкие растения. Вегетативный период у первоцветов короткий, их срывают до того, как они успевают произвести семена. Поэтому даже если взять только побеги, растение может погибнуть целиком. К тому же страдают ранние бабочки, пчелы, которые питаются нектаром первоцветов. А если сокращается количество насекомых, это влияет и на более поздние растения: их становится некому опылять".
Москвичей призвали не поощрять уничтожение редких исчезающих видов и не покупать у нелегальных торговцев букеты первоцветов. Ведь такие цветы долго не стоят, почти сразу они вянут. Лучше любоваться весенними цветами, не срывая их.
Отметим, что продажа и покупка растений, занесенных в Красную книгу России, грозит конфискацией цветов и штрафом. Согласно статье 8.35 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. Должностным лицам грозит штраф до 20 тыс., а юридическим - до 1 млн руб.