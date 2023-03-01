В Москве начались рейды по выявлению продавцов подснежников

Как рассказали "РГ" в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, первые весенние цветы не выращивают в теплицах, а в прямом смысле воруют у природы: сначала с территорий Крыма и Северного Кавказа, а чуть позднее, уже в марте, с природных территорий Москвы. Первыми на уличных прилавках появляются букеты подснежников, затем торговать будут хохлаткой плотной, печеночницей благородной, цикламеном, шафраном, иглицей. Все эти цветы занесены в Красную книгу России. "Их сбор приводит к нарушению экосистемы, - уточнили в пресс-службе департамента. - Сборщики вытаптывают все вокруг, в том числе и другие редкие растения. Вегетативный период у первоцветов короткий, их срывают до того, как они успевают произвести семена. Поэтому даже если взять только побеги, растение может погибнуть целиком. К тому же страдают ранние бабочки, пчелы, которые питаются нектаром первоцветов. А если сокращается количество насекомых, это влияет и на более поздние растения: их становится некому опылять".