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34 минуты назад

Раскрыто новое наполнение детских наборов во «Вкусно — и точка»

Мослентаиещё 3

Новое наполнение детских наборов «Кидз Комбо» в сети ресторанов «Вкусно — и точка» раскрыл РБК владелец сети Александр Говор. Он сообщил, что предприятие планирует добавить в комплекты игрушки.

Раскрыто новое наполнение детских наборов во «Вкусно — и точка»
Фото: мослентамослента

«У меня есть в программе (пункт) открыть свою — может, с какими-то партнерами — фабрику, которая будет полностью изготавливать нам игрушки», — заявил Говор.

Первые игрушки в наборах «Кидз Комбо» появятся в заведениях сети во второй половине 2023 года — в июле-августе, уточнил владелец сети. 90 процентов ассортимента будут составлять персонажи из российских мультфильмов.

Детские наборы появились в продаже во «Вкусно — и точка» в конце 2022 года. Сейчас комплект состоит из напитка, еды и книжки с головоломками, упакованных в фирменную коробку оранжевого цвета.

Общество,Александр Говор,
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