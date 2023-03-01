Раскрыто новое наполнение детских наборов во «Вкусно — и точка»

Новое наполнение детских наборов «Кидз Комбо» в сети ресторанов «Вкусно — и точка» раскрыл РБК владелец сети Александр Говор. Он сообщил, что предприятие планирует добавить в комплекты игрушки.

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«У меня есть в программе (пункт) открыть свою — может, с какими-то партнерами — фабрику, которая будет полностью изготавливать нам игрушки», — заявил Говор.

Первые игрушки в наборах «Кидз Комбо» появятся в заведениях сети во второй половине 2023 года — в июле-августе, уточнил владелец сети. 90 процентов ассортимента будут составлять персонажи из российских мультфильмов.