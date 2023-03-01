Терапевт Артемьева назвала самые важные витамины и минералы для иммунитета

Для поддержания иммунитета нужно восполнить дефициты ряда витаминов и минералов, прежде всего цинка и селена. Диетолог, терапевт Наталья Артемьева сообщила, какие витамины необходимо принимать для улучшения иммунитета.

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По ее словам, первый в списке наиболее важных компонентов — цинк, оказывающий противовирусное действие, в том числе и против COVID-19.

— Он угнетает его размножение в клетке. Плюс цинк усиливает иммунитет, влияя на многие звенья иммунной системы, — пояснила медик.

Другой важный минерал для поддержания иммунитета — это селен. Он стимулирует обменные процессы в организме и влияет на несколько звеньев иммунитета одновременно. Также селен является сильным антиоксидантом и уменьшает выраженность воспалительных реакций.

Кроме того, наибольшее значение для иммунной системы имеют витамины D3, A, E, и C.

Терапевт подчеркнула значимость кишечника в иммунном ответе организма. При выборе пробиотического продукта важно, чтобы он содержал именно те пробиотические штаммы, которые отвечают целям его приема, отметила Артемьева в беседе с изданием «Газета.ru».