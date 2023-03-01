Роспотребнадзор: Основной эпидемический подъем этого сезона прошел

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказалась об эпидемической ситуации в текущем сезоне. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Пшеничной, основной эпидемический подъем нынешнего сезона прошел. "На текущий момент переболело большинство восприимчивых как к гриппу, так и к COVID-19", — сказала она. Специалист также призвала помнить, что обычно сезон "зимних" респираторных вирусов — коронавирусных инфекций, респираторно-синцитиального вируса и вируса гриппа — длится до конца апреля.