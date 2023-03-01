Роспотребнадзор: Основной эпидемический подъем этого сезона прошел

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказалась об эпидемической ситуации в текущем сезоне. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пшеничной, основной эпидемический подъем нынешнего сезона прошел. "На текущий момент переболело большинство восприимчивых как к гриппу, так и к COVID-19", — сказала она. Специалист также призвала помнить, что обычно сезон "зимних" респираторных вирусов — коронавирусных инфекций, респираторно-синцитиального вируса и вируса гриппа — длится до конца апреля.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что при первых признаках заболевания гриппом люди пьют алкоголь или идут в баню, и в этом заключается ошибка. До этого он говорил, что после выздоровления от гриппа человеку следует принимать поливитаминные препараты, а также есть фрукты и овощи.