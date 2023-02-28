Политолога Павловского кремируют в Москве

Председатель экспертно-консультационного совета Россотрудничества , политический эксперт Максим Мейер заявил, что журналиста и политолога Глеба Павловского кремируют в Москве , время захоронения станет известно позже. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет кремирование, так что захоронение пройдет в другое время», — заявил Мейер.

Он добавил, что прощание с Павловским состоится 3 марта, в пятницу, по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25 (траурный зал ЦКБ). В 11:00 начнется отпевание, в 12:00 — прощание, с 14:00 пройдут поминки.