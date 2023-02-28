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2 минуты назад

Политолога Павловского кремируют в Москве

Газета.Ruиещё 1

Председатель экспертно-консультационного совета Россотрудничества, политический эксперт Максим Мейер заявил, что журналиста и политолога Глеба Павловского кремируют в Москве, время захоронения станет известно позже. Об этом сообщает РИА Новости.

Политолога Павловского кремируют в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет кремирование, так что захоронение пройдет в другое время», — заявил Мейер.

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Он добавил, что прощание с Павловским состоится 3 марта, в пятницу, по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25 (траурный зал ЦКБ). В 11:00 начнется отпевание, в 12:00 — прощание, с 14:00 пройдут поминки.

Общество,Глеб Павловский,Россотрудничество,
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