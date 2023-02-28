Несколько регионов РФ перенесли проверки систем оповещения

Такое решение после хакерских атак приняли в Воронежской, Курской, Смоленской, Липецкой и Рязанской областях, а также в Татарстане.
Соответствующие мероприятия там должны были пройти 1 марта. Проверку отменили и в Краснодарском крае. Региональный оперштаб в Telegram-канале сообщил, что письмо с рекомендацией не включать сирены разослало МЧС.
«Проверку, которая должна была пройти 1 марта, переносят в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности», — говорится в сообщении.
О новых сроках проведения проверки сообщат дополнительно.