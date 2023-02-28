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1 час назад

Несколько регионов РФ перенесли проверки систем оповещения

Говорит Москваиещё 1

Такое решение после хакерских атак приняли в Воронежской, Курской, Смоленской, Липецкой и Рязанской областях, а также в Татарстане.

Несколько регионов РФ перенесли проверки систем оповещения
Фото: ТАССТАСС

Соответствующие мероприятия там должны были пройти 1 марта. Проверку отменили и в Краснодарском крае. Региональный оперштаб в Telegram-канале сообщил, что письмо с рекомендацией не включать сирены разослало МЧС.

«Проверку, которая должна была пройти 1 марта, переносят в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности», — говорится в сообщении.

О новых сроках проведения проверки сообщат дополнительно.

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