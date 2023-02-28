В России предложили ввести единый срок пребывания иностранцев

В МВД РФ предлагают ввести единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России. Он будет ограничен 90 днями в пределах календарного года. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом в ведомстве подчеркнули, что для иностранцев, которые приехали в Россию на долгий срок, такие как студенты, а также трудовые мигранты, порядок пребывания в РФ будет определяться в зависимости от оснований получения иностранцами такого права.

Этот законопроект был внесен на рассмотрение правительства еще в сентябре 2022 года. Сейчас он находится на рассмотрении и дорабатывается в кабинете министров.

Напомним, сейчас, согласно закону, срок пребывания в России не может превышать 90 дней суммарно в течение 180 суток. Кроме того, непрерывный срок пребывания также составляет не более 90 дней.