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1 час назад

В России предложили ввести единый срок пребывания иностранцев

Елена Прошина

В МВД РФ предлагают ввести единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России. Он будет ограничен 90 днями в пределах календарного года. Об этом сообщает ТАСС.

В России предложили ввести единый срок пребывания иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в ведомстве подчеркнули, что для иностранцев, которые приехали в Россию на долгий срок, такие как студенты, а также трудовые мигранты, порядок пребывания в РФ будет определяться в зависимости от оснований получения иностранцами такого права.

Этот законопроект был внесен на рассмотрение правительства еще в сентябре 2022 года. Сейчас он находится на рассмотрении и дорабатывается в кабинете министров.

Напомним, сейчас, согласно закону, срок пребывания в России не может превышать 90 дней суммарно в течение 180 суток. Кроме того, непрерывный срок пребывания также составляет не более 90 дней.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил о подготовке законопроекта, который будет регламентировать случаи фиктивной постановки на учет мигрантов. В частности, в работу уже внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией, который помогает выявить факты фиктивной постановки на учет.

Общество,Николай Патрушев,МВД России,
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