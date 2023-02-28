Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским планируется провести 3 марта в 11 часов утра. Оно состоится в траурном зале Центральной клинической больницы. Об этом заявил политолог Константин Калачев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Прощание с Глебом Павловским состоится 3 марта по адресу улица Маршала Тимошенко, 25, траурный зал ЦКБ", – цитирует его РИА Новости.

По словам политолога, в 11 часов утра состоится отпевание, а на 12 часов намечено прощание.

Глеб Павловский скончался ночью 27 февраля в возрасте 71 года.

Журналист и политолог родился в 1951 году. В 1995 году он основал "Фонд эффективной политики", который разработал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года, а также содействовал Борису Ельцину, Сергею Кириенко, Виктору Януковичу и другим политикам.