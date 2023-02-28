Аналитики назвали среднюю стоимость букета цветов к 8 марта

Там добавили, что накануне Международного женского дня цветы традиционно дорожают на фоне увеличения спроса. Так, в прошлом году в начале марта средний чек увеличился на 32% относительно февраля 2022-го, до 2 670 рублей. Аналитики подчёркивают, что в случае, если в этом году сохранится такая же динамика, покупка букета к 8 марта в среднем обойдётся в 2 950 рублей.