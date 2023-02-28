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49 минут назад

Аналитики назвали среднюю стоимость букета цветов к 8 марта

Говорит Москва

Покупка обойдётся примерно в 3 тысячи рублей.

Аналитики назвали среднюю стоимость букета цветов к 8 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена букета в среднем вырастет на 10-12%, прогнозируют аналитики «Чек Индекса».

Время поджимает: что подарить на 8 марта?

Там добавили, что накануне Международного женского дня цветы традиционно дорожают на фоне увеличения спроса. Так, в прошлом году в начале марта средний чек увеличился на 32% относительно февраля 2022-го, до 2 670 рублей. Аналитики подчёркивают, что в случае, если в этом году сохранится такая же динамика, покупка букета к 8 марта в среднем обойдётся в 2 950 рублей.

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