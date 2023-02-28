Умерла актриса из "Стервы" Ирина Денисова

Актриса Ирина Денисова скончалась в возрасте 58 лет. Об этом сообщили представители театра Сергея Афанасьева во «ВКонтакте».

Фото: вконтакте вконтакте

Причина смерти неизвестна. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Денисовой.

«В каждой роли Ирины Денисовой – глубина переживания, настоящая боль и нерв», — написали представители театра.

Актриса служила в театре Сергея Афанасьева в Новосибирске с 1988 года. Она сыграла в таких спектаклях как «Зеленая зона», «Дядя Ваня», «Ассакамури», «На дне», «С любимыми не расставайтесь».

В 2007 году Денисова стала обладательницей гран-при за спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» на III Международном театральном фестивале городов-побратимов «Подмосковные вечера».