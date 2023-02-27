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9 минут назад

ВОЗ подтвердила качество вакцины против гриппа "Флю-М"

ТАСС

Качество противогриппозной вакцины "Флю-М" подтверждено независимыми лабораториями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

ВОЗ подтвердила качество вакцины против гриппа "Флю-М"
Фото: ТАССТАСС

"В рамках процедуры преквалификации две независимые лаборатории Всемирной организации здравоохранения подтвердили высокое качество разработанной Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России вакцины для профилактики гриппа "Флю-М" и полное соответствие ее параметров международным стандартам. Оценка проводилась согласно требованиям ВОЗ к противогриппозной вакцине, которые изложены в "Рекомендациях по производству противогриппозной вакцины (инактивированной) и контролю за ней", - говорится в сообщении.

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Как пояснила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, собственная технология производства вакцин от штамма до готового продукта позволяет достичь качественной очистки антигенов, при которой содержание овальбумина (основного аллергена куриного яйца) "находится в диапазоне 1-2 нг в дозе, что в тысячу раз меньше допустимых норм".

"Высокое качество вакцин СПбНИИВС уже дважды подтвердили независимые лаборатории ВОЗ, обычно оценка проходит вслепую, то есть эксперты не знают, где были произведены вакцины. Препараты СПбНИИВС ФМБА России соответствуют всем мировым стандартам, что делает их востребованными в том числе за рубежом. "Флю-М" - вторая вакцина нашего института, одобренная к преквалификации", - приводит пресс-служба комментарий директора СПбНИИВС ФМБА России Виктора Трухина.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России - единственный производитель вакцин против гриппа полного цикла, поставляющий свою продукцию в страны дальнего зарубежья с 2016 года. Вакцины СПбНИИВС ФМБА России зарегистрированы и применяются в 17 странах мира. Производство "Флю-М" сертифицировано GMP-инспекциями РФ, Ирана и Кубы, также в 2022 году на вакцину был получен сертификат соответствия требованиям "халяль".

Общество,Вероника Скворцова,ФМБА России,ВОЗ,
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