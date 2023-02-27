Суд зарегистрировал дело против Глуховского о дискредитации армии

Басманный суд Москвы зарегистрировал дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) о дискредитации российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Дело будет рассмотрено заочно. По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022-го он, находясь за границей, разместил на своих страницах в социальных сетях публикации о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилований несовершеннолетних украинских школьниц.

Писатель объявлен в международный розыск, суд в отношении него заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

7 октября 2022 года Минюст признал Глуховского иноагентом. В декабре Замоскворецкий суд Москвы признал это решение законным.