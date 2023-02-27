В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
49 минут назад

Известная блогерша сбежала с Бали из-за риска похищения сумасшедшим поклонником

Lenta.ru

Американская тревел-блогерша была вынуждена сбежать с Бали после того, как на остров прилетел сталкер, преследовавший ее в соцсетях последний год. Об этом она рассказала Daily Mail.

Блогерша сбежала с Бали из-за риска похищения сумасшедшим поклонником
Фото: @thewayfaress@thewayfaress

Живущая на Бали 31-летняя Александра Сапер, известная Instagram-блогерша (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с ником @thewayfaress, рассказала, что год назад начала получать странные сообщения от одного пользователя из Великобритании — со временем они становились все мрачнее и начали включать в себя угрозы физического и сексуального насилия. Девушка никогда не отвечала сумасшедшему поклоннику, однако мужчина продолжал засыпать ее письмами.

Недавно сталкер прислал девушке свою фотографию на фоне ее дома на Бали. «Я собираюсь провести остаток своей жизни с тобой. Если для этого потребуется похитить тебя, то пусть будет так», — написал ей мужчина. Оценив риски, Сапер решила временно покинуть место жительства и обратиться за помощью к властям. Тем не менее пока ее просьбы остались без внимания правоохранительных органов.

По словам Сапер, мужчина насмехался над ней, убеждая ее в том, что его никогда не поймают, так как он «белый образованный британец». Блогерша призналась подписчикам, что слишком напугана, чтобы оставаться дома в одиночестве или выходить на улицу.

В ноябре 2022 года жительница Москвы обратилась в отдел полиции с заявлением, что стала жертвой изнасилования в Турции. По словам 45-летней россиянки, над ней надругался рабочий отеля, в котором она отдыхала, и его друг.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий