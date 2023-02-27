Блогерша сбежала с Бали из-за риска похищения сумасшедшим поклонником

Американская тревел-блогерша была вынуждена сбежать с Бали после того, как на остров прилетел сталкер, преследовавший ее в соцсетях последний год. Об этом она рассказала Daily Mail.

Фото: @thewayfaress @thewayfaress

Живущая на Бали 31-летняя Александра Сапер, известная Instagram-блогерша (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с ником @thewayfaress, рассказала, что год назад начала получать странные сообщения от одного пользователя из Великобритании — со временем они становились все мрачнее и начали включать в себя угрозы физического и сексуального насилия. Девушка никогда не отвечала сумасшедшему поклоннику, однако мужчина продолжал засыпать ее письмами.

Недавно сталкер прислал девушке свою фотографию на фоне ее дома на Бали. «Я собираюсь провести остаток своей жизни с тобой. Если для этого потребуется похитить тебя, то пусть будет так», — написал ей мужчина. Оценив риски, Сапер решила временно покинуть место жительства и обратиться за помощью к властям. Тем не менее пока ее просьбы остались без внимания правоохранительных органов.

По словам Сапер, мужчина насмехался над ней, убеждая ее в том, что его никогда не поймают, так как он «белый образованный британец». Блогерша призналась подписчикам, что слишком напугана, чтобы оставаться дома в одиночестве или выходить на улицу.