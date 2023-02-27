Башмет: иностранные артисты хотят выступать в России

Иностранные артисты хотели бы выступать на международном фестивале искусств в Сочи, однако опасаются преследований и осуждения после возвращения на родину. Об этом сообщил в понедельник в ходе итоговой пресс-конференции руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет.
"Музыканты зарубежные хотят [посетить фестиваль], но они потом боятся возвращаться к себе домой, потому что там их начинают преследовать", - сказал Башмет.
Он уточнил, что "это касается и европейских артистов, и американских, и с Украины в том числе".
Также Башмет выразил надежду, что народный артист России дирижер Валерий Гергиев в следующем году примет участие в Зимнем фестивале искусств в Сочи. "Он [Гергиев] огромный музыкант, прекрасный дирижер. И я надеюсь, что в следующем году у него получится прилететь", - сказал Башмет о перспективах участия Гергиева в фестивале. Он напомнил, что в этом году Гергиев не смог принять участие в мероприятии.
Ранее в пресс-службе фестиваля сообщали ТАСС, что по независящим от фестиваля причинам Гергиев не смог прилететь в Сочи. Вместо него в концерте открытия фестиваля принимал участие Алексей Рубин. Фестиваль закрывается в понедельник спектаклем с участием Константина Хабенского "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко отметил, что подводить итоги пока рано, однако уже понятно, что "фестиваль вызвал огромный интерес, мероприятия прошли при полном аншлаге".
Зимний фестиваль искусств в Сочи в этом году проходит с 15 по 27 февраля. С 2011 года смотр входит в состав Европейской ассоциации фестивалей и включен в двадцатку лучших фестивалей мира. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.