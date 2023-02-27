Башмет: иностранные артисты хотят выступать в России

Иностранные артисты хотели бы выступать на международном фестивале искусств в Сочи, однако опасаются преследований и осуждения после возвращения на родину. Об этом сообщил в понедельник в ходе итоговой пресс-конференции руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет.

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"Музыканты зарубежные хотят [посетить фестиваль], но они потом боятся возвращаться к себе домой, потому что там их начинают преследовать", - сказал Башмет.

Он уточнил, что "это касается и европейских артистов, и американских, и с Украины в том числе".

Также Башмет выразил надежду, что народный артист России дирижер Валерий Гергиев в следующем году примет участие в Зимнем фестивале искусств в Сочи. "Он [Гергиев] огромный музыкант, прекрасный дирижер. И я надеюсь, что в следующем году у него получится прилететь", - сказал Башмет о перспективах участия Гергиева в фестивале. Он напомнил, что в этом году Гергиев не смог принять участие в мероприятии.

Ранее в пресс-службе фестиваля сообщали ТАСС, что по независящим от фестиваля причинам Гергиев не смог прилететь в Сочи. Вместо него в концерте открытия фестиваля принимал участие Алексей Рубин. Фестиваль закрывается в понедельник спектаклем с участием Константина Хабенского "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко отметил, что подводить итоги пока рано, однако уже понятно, что "фестиваль вызвал огромный интерес, мероприятия прошли при полном аншлаге".