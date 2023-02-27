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20 минут назад

В Крыму предположили, что толчки у полуострова могут быть вызваны землетрясениями в Турции

Вечерняя Москваиещё 3

Подземные толчки у берегов Крыма могут оказаться реакцией на повторное землетрясение в Турции. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова.

Сейсмолог связала толчки возле Крыма с землетрясением в Турции
Фото: ТАССТАСС

— Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе. Сохраняем спокойствие, проверяем всю информацию, — заявила Горелова.

По словам эксперта, сейчас нет свидетельств, говорящих о возможной опасности. Сейсмологи не зарегистрировали повторных подземных толчков, передает ТАСС.

27 февраля у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 25 километрах от берега Алушты на юге полуострова.

Также геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на юге Камчатки. Подземный толчок произошел в 09:25 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 километров.

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