Сейсмолог связала толчки возле Крыма с землетрясением в Турции

Подземные толчки у берегов Крыма могут оказаться реакцией на повторное землетрясение в Турции. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова.

Фото: ТАСС ТАСС

— Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе. Сохраняем спокойствие, проверяем всю информацию, — заявила Горелова.

По словам эксперта, сейчас нет свидетельств, говорящих о возможной опасности. Сейсмологи не зарегистрировали повторных подземных толчков, передает ТАСС.

27 февраля у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 25 километрах от берега Алушты на юге полуострова.