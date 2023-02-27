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1 час назад

Избившего школьника из-за прически учителя уволили

Елена Прошина

Директор московской школы №2031 Григорий Киселев заявил, что Сергей Окопский, который избил школьника из-за причёски, был уволен. Об этом сообщает «Газета.ру».

Директор учебного заведения подчеркнул, что считает категорически недопустимым любое применение физического насилия к детям, поэтому действиям Окопского «не может быть оправдания». При этом Киселев также добавил, что ученик сам нарушал дисциплину во время урока и игнорировал замечания учителя.

«В результате учитель не сдержался и, применив грубую силу, выгнал мальчика из кабинета», – рассказал Киселев.

Он также уточнил, что пострадавшему ученику не понадобилась медицинская помощь и он чувствует себя удовлетворительно. Кроме того, по факту инцидента администрация школы начала служебное расследование.

Напомним, что ранее в сети появился видеоролик, на котором преподаватель московской школы № 2031 сначала кричит на одного из школьников, после чего выталкивает его из класса и начинает избивать на полу. Согласно изначальной версии, преподавателю не понравилась причёска ученика, а после конфликта ребёнка увезли на «скорой» с травмами головы и носа.

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