Россиян будут перевозить на Кипр через Кувейт

Крупный туроператор FUN&SUN (бывший TUI Россия) выкупил большой блок мест на регулярных рейсах авиаперевозчика Jazeera Airways. Об этом сообщается на сайте АТОР.

По данным ассоциации, на каждом рейсе забронировано по 120 кресел, что составляет примерно 50% от салона лайнеров, осуществляющих перелеты по маршруту Москва-Кувейт-Ларнака.

Уточняется, что первые пакетные туры представители туроператора могут предложить клиентам уже на майские праздники. Последующие туры запланированы на лето и осень.

В Кувейте туристы будут вынуждены покинуть самолет, но багаж останется на борту. Транзитное время составит около трех часов, общее время перелета - около 11 часов.