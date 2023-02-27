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59 минут назад

Россиян будут перевозить на Кипр через Кувейт

Илья Родин

Крупный туроператор FUN&SUN (бывший TUI Россия) выкупил большой блок мест на регулярных рейсах авиаперевозчика Jazeera Airways. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Россиян будут перевозить на Кипр через Кувейт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ассоциации, на каждом рейсе забронировано по 120 кресел, что составляет примерно 50% от салона лайнеров, осуществляющих перелеты по маршруту Москва-Кувейт-Ларнака.

Уточняется, что первые пакетные туры представители туроператора могут предложить клиентам уже на майские праздники. Последующие туры запланированы на лето и осень.

В Кувейте туристы будут вынуждены покинуть самолет, но багаж останется на борту. Транзитное время составит около трех часов, общее время перелета - около 11 часов.

В ассоциации отметили, что тур по системе «все включено» обойдется клиентам компании в 200 тыс. рублей на двоих. В него войдут перелет и 7 ночей в трехзвездочном отеле. Более скромный вариант, с завтраками, будет стоить около 150 тыс.

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