В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Путин наградил Алексея Учителя орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера, художественного руководителя киностудии "Рок" Алексея Учителя орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Путин наградил Учителя орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Фото: ТАССТАСС

Глава государства наградил кинематографиста за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Этим же указом Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" председателя правления Московской городской организации Союза писателей России, главного редактора "Литературной газеты" Максима Замшева. Орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" награжден председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

Общество,Андрей Ковальчук,Алексей Учитель,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий