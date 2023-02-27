Путин наградил Учителя орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера, художественного руководителя киностудии "Рок" Алексея Учителя орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Глава государства наградил кинематографиста за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Этим же указом Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" председателя правления Московской городской организации Союза писателей России, главного редактора "Литературной газеты" Максима Замшева. Орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" награжден председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.