Путин наградил Учителя орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера, художественного руководителя киностудии "Рок" Алексея Учителя орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

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Глава государства наградил кинематографиста за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.