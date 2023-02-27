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21 минуту назад

Прокурор запросил для Тихановской и Латушко по 19 лет колонии

Газета.Ruиещё 2

Гособвинение запросило суд в Минске заочно приговорить белорусских оппозиционеров Светлану Тихановскую и Павла Латушко, обвиняемым в измене государству и коррупции, к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает БелТА.

Прокурор запросил для Тихановской и Латушко по 19 лет колонии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, трем другим оппозиционерам — Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому — заочно просят назначить по 12 лет колонии каждому. Им вменяют заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского сообщества, призывы к санкциям и разжигание социальной розни.

Как пишет агентство, мужчин хотят направить отбывать наказание в колонии усиленного режима, женщин — в колонии общего режима. Гособвинитель просит взыскать с Латушко в казну Белоруссии сумму, соответствующую размеру принятой им взятки ($10 тыс.)

Общество,Павел Латушко,Ольга Ковалькова,Мария Мороз,Светлана Тихановская,
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