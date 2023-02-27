Прокурор запросил для Тихановской и Латушко по 19 лет колонии

Гособвинение запросило суд в Минске заочно приговорить белорусских оппозиционеров Светлану Тихановскую и Павла Латушко, обвиняемым в измене государству и коррупции, к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает БелТА.

По данным агентства, трем другим оппозиционерам — Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому — заочно просят назначить по 12 лет колонии каждому. Им вменяют заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского сообщества, призывы к санкциям и разжигание социальной розни.