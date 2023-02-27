Скульптор Мурзин рассказал о работе над памятником Шаляпину

В Петербурге планируют запустить открытый городской конкурс на эскизный проект памятника Федору Шаляпину. Подобный конкурс уже проводился в 90-е годы, но скульптура так и не была установлена. Тогда в конкурсе победил скульптор Александр Мурзин. Его сын Алексей Мурзин рассказал, готов ли он продолжить дело отца и принять участие в новом конкурсе.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Скульптор рассказал, что модель, над которой он работал с отцом, сейчас хранится в мастерской скульптора. Также он создал еще ряд рабочих моделей.

Мурзин добавил, что не против принять участие в новом конкурсе и представить разработки, передает газета «Петербургский дневник».