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59 минут назад

Скульптор Мурзин рассказал о работе над памятником Шаляпину

Вечерняя Москва

В Петербурге планируют запустить открытый городской конкурс на эскизный проект памятника Федору Шаляпину. Подобный конкурс уже проводился в 90-е годы, но скульптура так и не была установлена. Тогда в конкурсе победил скульптор Александр Мурзин. Его сын Алексей Мурзин рассказал, готов ли он продолжить дело отца и принять участие в новом конкурсе.

Скульптор Мурзин рассказал о работе над памятником Шаляпину
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Скульптор рассказал, что модель, над которой он работал с отцом, сейчас хранится в мастерской скульптора. Также он создал еще ряд рабочих моделей.

Мурзин добавил, что не против принять участие в новом конкурсе и представить разработки, передает газета «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что памятник Шаляпину установят в Александровском парке Петроградского района на месте закладного камня. Место для памятника выбрано неслучайно: в свое время артист жил на Петроградской стороне.

Общество,Алексей Мурзин,Александр Мурзин,Федор Шаляпин,
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