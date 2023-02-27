Что изменится для россиян с 1 марта

С 1 марта в силу вступают новые законы и правовые акты, которые изменят жизнь многих граждан. «Рамблер» разбирался, какие нововведения начнут действовать со следующего месяца.

Социальное обеспечение новых регионов

Как сообщила пресс-служба Госдумы РФ, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут претендовать на пенсии, пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам. Кроме того, учащимся в школах предоставят горячее питание и бесплатные учебники, а студентам — стипендии и льготы.

Защита персональных данных владельцев жилья

У третьих лиц не будет возможности получить из ЕГРН данные о собственниках недвижимости без их согласия. При этом для супругов, сотрудников госорганов и нотариусов доступ сохранится. Так, злоумышленники не смогут украсть персональные данные граждан.

Повышение акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Со следующего месяца акциз на сигареты составит не менее 3536 рублей за тысячу штук, на 1 кг табака — 8669 рублей, на жидкости для электронных систем доставки никотина — 20 рублей за 1 мл. Вместе с тем электронные системы доставки никотина решили с марта исключить из списка подакцизных товаров.

В ПДД включат электросамокаты и гироскутеры

В правила дорожного движения будут внесены электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности. Для них установлена предельная скорость передвижения – 25 км/ч.

Возможность перерасчета платы за вывоз мусора

У россиян будет возможность платить меньше денег за вывоз мусора. Претендовать на это могут люди, которые отсутствуют дома более пяти дней. Важное условие – обращение к оператору ТКО или управляющую компанию с заявлением о перерасчете с подтверждающими документами до отъезда или не позднее чем за 30 дней после возвращения.

Использование иностранных мессенджеров ограничат

В России вводят запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи персональных данных граждан, платежных документов, информации о переводе денег и сами переводы при предоставлении государственных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.

Онлайн-продажа рецептурных лекарств

В стране начнут проводить эксперимент по удаленной торговле рецептурными препаратами. Среди городов, которые примут участие в нем, — Москва, Белгородская и Московская область. Эксперимент будет длиться до 1 марта 2026 года.

Введение запрета для судимых за тяжкие преступления работать водителями такси