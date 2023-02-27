Что изменится для россиян с 1 марта

С 1 марта в силу вступают новые законы и правовые акты, которые изменят жизнь многих граждан. «Рамблер» разбирался, какие нововведения начнут действовать со следующего месяца.
Как сообщила пресс-служба Госдумы РФ, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут претендовать на пенсии, пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам. Кроме того, учащимся в школах предоставят горячее питание и бесплатные учебники, а студентам — стипендии и льготы.
У третьих лиц не будет возможности получить из ЕГРН данные о собственниках недвижимости без их согласия. При этом для супругов, сотрудников госорганов и нотариусов доступ сохранится. Так, злоумышленники не смогут украсть персональные данные граждан.
Со следующего месяца акциз на сигареты составит не менее 3536 рублей за тысячу штук, на 1 кг табака — 8669 рублей, на жидкости для электронных систем доставки никотина — 20 рублей за 1 мл. Вместе с тем электронные системы доставки никотина решили с марта исключить из списка подакцизных товаров.
В правила дорожного движения будут внесены электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности. Для них установлена предельная скорость передвижения – 25 км/ч.
У россиян будет возможность платить меньше денег за вывоз мусора. Претендовать на это могут люди, которые отсутствуют дома более пяти дней. Важное условие – обращение к оператору ТКО или управляющую компанию с заявлением о перерасчете с подтверждающими документами до отъезда или не позднее чем за 30 дней после возвращения.
В России вводят запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи персональных данных граждан, платежных документов, информации о переводе денег и сами переводы при предоставлении государственных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.
В стране начнут проводить эксперимент по удаленной торговле рецептурными препаратами. Среди городов, которые примут участие в нем, — Москва, Белгородская и Московская область. Эксперимент будет длиться до 1 марта 2026 года.
Граждане с судимостью за тяжкие преступления не смогут управлять общественным транспортом и такси. Мера распространится как на россиян, так и на граждан стран — членов ЕАЭС. Речь идет о тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, о похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве.