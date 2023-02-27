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15 минут назад

У православных христиан начинается Великий пост

ТАССиещё 2

Русская православная церковь в понедельник вступает в Великий пост - самый строгий и долгий из четырех многодневных постов, который вместе со Страстной седмицей (неделей) продлится семь недель и завершится 16 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова.

У православных христиан начинается Великий пост
Фото: ТАССТАСС

Великий пост, называемый еще "Святой Четыредесятницей", был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь и общественное служение.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой неделе Великого поста традиционно совершает богослужения особенно часто, фактически ежедневно. Предстоятель РПЦ утром в среду и пятницу служит великопостные литургии Преждеосвященных даров, а вечером с понедельника по четверг читает Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, как это происходит и во всех храмах Русской православной церкви.

Обращаясь с напутствием к верующим по случаю наступающего многодневного поста, патриарх отметил, что Великий пост - это "время очищения, время изменения самого себя к лучшему, время глубокой духовной перемены". Он посоветовал тем, кто собирается соблюдать пост, ежедневно утром и вечером бывать на богослужениях, чаще молиться и читать Евангелие.

"Великий пост дает нам возможность покаяться, вспомнить о тех плохих поступках, словах, которые когда-то ранили нас, а потом как бы вышли из-под нашего влияния и перестали возбуждать нашу совесть - но ведь эти поступки и слова остались, и они отягощают нашу духовную жизнь. И Великий пост дает нам и возможность вспомнить то, в чем мы не раскаялись, принести Господу покаяние, и вообще подумать об устроении своей жизни", - сказал патриарх.

Пост, установленный перед Пасхой, является особенно строгим: на всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру - в Лазареву субботу. При этом в церкви отмечают, что каждый верующий может определить свою "меру поста" вместе со знающим его священником, исходя из своего здоровья и жизненных обстоятельств.

Общество,Патриарх Кирилл,Иисус Христос,РПЦ,
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