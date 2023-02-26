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59 минут назад

Дроздов назвал причину отказа от вегетарианства

Ирина Лебедева

Телеведущий Николай Дроздов этой зимой чрезвычайно неудачно упал, поскользнувшись на обледенелой дорожке. 85-летний Николай Николаевич получил множественные переломы ребер, обломок одного из них повредил легкое.

Дроздов назвал причину отказа от вегетарианства
Фото: РамблерРамблер

После того, как ветерана телевидения выписал из клиники, ему предстоит длительные период реабилитации. Дроздов всерьез занялся своим здоровьем и даже отказался от вегетарианской диеты, которую соблюдал в течение долгих лет. От этом сообщает

портал prozvezd.

«Из-за этого моего вегетарианства кости стали совсем хрупкими. Раньше, признаюсь, случались и другие переломы... Но до рёбер ещё не доходило. Раз дошло – надо срочно возвращать в рацион говядину и баранину», - объяснил Дроздов.

Николаю Николаевичу 85 лет. Зрители по всей стране знают и любят ведущего за программу «В мире животных». Он вел ее с 1977 по 2018 годы. Сейчас Николай Дроздов снимает фильмы о животных, читает лекции и ведет активную общественную деятельность.

Причиной хрупкости костей и обширных травм, которые телеведущий Николай Дроздов получил при падении, было вегетарианство. Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Общество,Николай Дроздов,
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