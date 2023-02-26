Дроздов назвал причину отказа от вегетарианства

Телеведущий Николай Дроздов этой зимой чрезвычайно неудачно упал, поскользнувшись на обледенелой дорожке. 85-летний Николай Николаевич получил множественные переломы ребер, обломок одного из них повредил легкое.
После того, как ветерана телевидения выписал из клиники, ему предстоит длительные период реабилитации. Дроздов всерьез занялся своим здоровьем и даже отказался от вегетарианской диеты, которую соблюдал в течение долгих лет. От этом сообщает
портал prozvezd.
«Из-за этого моего вегетарианства кости стали совсем хрупкими. Раньше, признаюсь, случались и другие переломы... Но до рёбер ещё не доходило. Раз дошло – надо срочно возвращать в рацион говядину и баранину», - объяснил Дроздов.
Николаю Николаевичу 85 лет. Зрители по всей стране знают и любят ведущего за программу «В мире животных». Он вел ее с 1977 по 2018 годы. Сейчас Николай Дроздов снимает фильмы о животных, читает лекции и ведет активную общественную деятельность.
Причиной хрупкости костей и обширных травм, которые телеведущий Николай Дроздов получил при падении, было вегетарианство. Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.