Дроздов назвал причину отказа от вегетарианства

Телеведущий Николай Дроздов этой зимой чрезвычайно неудачно упал, поскользнувшись на обледенелой дорожке. 85-летний Николай Николаевич получил множественные переломы ребер, обломок одного из них повредил легкое.

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После того, как ветерана телевидения выписал из клиники, ему предстоит длительные период реабилитации. Дроздов всерьез занялся своим здоровьем и даже отказался от вегетарианской диеты, которую соблюдал в течение долгих лет. От этом сообщает

портал prozvezd.

«Из-за этого моего вегетарианства кости стали совсем хрупкими. Раньше, признаюсь, случались и другие переломы... Но до рёбер ещё не доходило. Раз дошло – надо срочно возвращать в рацион говядину и баранину», - объяснил Дроздов.

Николаю Николаевичу 85 лет. Зрители по всей стране знают и любят ведущего за программу «В мире животных». Он вел ее с 1977 по 2018 годы. Сейчас Николай Дроздов снимает фильмы о животных, читает лекции и ведет активную общественную деятельность.